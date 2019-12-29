وزير التعليم العالى يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية

عقد مجلس إدارة المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اجتماعا ظهر اليوم الأحد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.جاد القاضى رئيس المعهد، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



فى بداية الاجتماع وجه أعضاء المجلس التهنئة للسيد الوزير على تجديد الثقة فى سيادته من جانب القيادة السياسية، متمنين لسيادته التوفيق والسداد، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور ياسر رفعت على تجديد الثقة فى سيادته، وتوليه رئاسة اللجنة العربية للذكاء الاصطناعى، موجهًا التهنئة للدكتور محمد القوصي على توليه رئاسة وكالة الفضاء المصرية، وكذلك هنأ المجلس د. عبد العزيز طنطاوى لتوليه رئاسة جامعة الوادى الجديد وانضمامهما لعضوية المجلس.



ووجه الوزير بضرورة التعاون بين المعهد وجامعة الطفل من خلال تنظيم رحلات علمية للطلاب للتعرف على المعهد وإمكانياته وقدرته العلمية والدور المجتمعي والعلمي المهم الذي يقدمه لخدمة المجتمع، فضلا عن مشاركة المعهد فى برامج جامعة الطفل.



وخلال الاجتماع استعرض د. جاد القاضى تقريرا حول الأنشطة والفعاليات التى قام بها المعهد خلال النصف الثانى من عام 2019، مشيرًا إلى تنظيم المعهد لعدد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، واتفاقيات علمية مشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العلمية سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لطلبة الجامعات المصرية حيث تم تدريب حوالى 120 طالبًا، وكذلك عدد من العاملين بمختلف الوزارات ومنها وزارة الآثار.



وناقش المجلس دراسة حول مشروع المرصد الفلكي المصري الكبير؛ كنواة لإنشاء أكبر مدينة لعلوم الفلك واستكشاف الفضاء بالشرق الأوسط، بهدف تعزيز دور مصر القومي والدولي فى مجالات علوم الفلك واستكشاف الفضاء، حيث إنه سوف يساهم فى نقل تلك التكنولوجيا لكافة مناحي الحياة فى مصر خصوصا فى مجال البصريات والإلكترونيات وأجهزة التحكم، كما أنه سوف يدعم توجه الدولة فى إنشاء وكالة الفضاء المصرية.



وخلال الاجتماع قدم د. أشرف القطب رئيس لجنة الملكية الفكرية بالمعهد عرضا حول سياسة الملكية الفكرية بالمعهد، وأهداف وضع سياسات ملكية فكرية للمؤسسات العلمية والبحثية، والقواعد القانونية والضوابط التى تحكمها.

وافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمى بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف والمعهد، بهدف التعاون والتنسيق في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء.





كما وافق المجلس أيضًا على بروتوكول التعاون بين جامعة سوهاج والمعهد، ويأتى هذه البروتوكول انطلاقا من الدور القومى الذى يقوم به المعهد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لخدمة المشروعات القومية ومنها: تنمية إقليم الصعيد.



كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس تتعلق بالترقيات والتعيينات واللجان العلمية.