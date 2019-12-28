الامتحانات إلكترونية.. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جار تأريخ ما تم من إنجازات فى خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لخطة الوزارة فى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أنه جار إعداد خريطة جغرافية توضح كافة البيانات والمعلومات حول منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر (GIS).





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ظهر اليوم السبت برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د.صديق عبد السلام أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.





وفى بداية الاجتماع وجه أعضاء المجلس التهنئة للوزير على تجديد الثقة فيه من جانب القيادة السياسية لاستكمال المشروعات التعليمية التى بدأها، متمنين له التوفيق والسداد.





كما وجه المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه مهام منصب نائب الوزير لشئون الجامعات، موجهًا الشكر للدكتور عمرو عدلى نائب الوزير السابق لشئون الجامعات على ما قدمه من جهود متميزة خلال الفترة الماضية.





من جانبه أكد "عبد الغفار"، تعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية بالجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك تعميم منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية بالجامعات، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعميم منظومة التحول الرقمى والامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية.





وأكد الوزير ضرورة انتظام سير أعمال امتحانات المنتصف للفصل الدراسى الأول بالجامعات الخاصة والأهلية.





وشدّد "عبد الغفار"، على ضرورة متابعة كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة والأهلية، وتقييمها بشكل دورى من خلال تشكيل لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للجامعات؛ للتأكد من توافر كافة الإمكانيات البشرية والتدريبية والتدريسية اللازمة لتأهيل الطلاب وإعدادهم، وتخريج أطباء قادرين على تقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.





كما وجه الوزير الشكر لجامعة دراية على مشاركتها فى مسابقة تطوير العشوائيات وفوزها فى المسابقة، مطالبًا بمشاركة كافة الجامعات الخاصة فى تطوير العشوائيات بالمحافظات التابعة لها.





ووافق المجلس أيضًا على زيادة عدد المقبولين بكلية العلاج الطبيعى جامعة فاروس إلى 350 طالبا، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020.





ووافق المجلس على بدء الدراسة بقسم العمارة بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل، وأن يكون أعداد الطلاب المقبولين 120 طالبا اعتبارا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 /2020، وكذلك بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الأهرام الكندية، وأن يكون عدد الطلاب المقبولين للعام الدراسى الأول لا يزيد على 280 طالبا.





ووافق المجلس أيضًا على بدء الدراسة ببرنامج الماجستير البينى بين كلية الإعلام والاتصال وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية فى مصر تحت عنوان (ماجستير الإعلام الرقمى) اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020 على ألا يتجاوز عدد الطلاب المسجلين بالبرنامج فى أى وقت عن 30 طالبا، وألا يكون عدد الطلاب المقبولين هذا العام بواقع 70% من هذا العدد ليكون 21 طالبا.





كما وافق المجلس على بدء الدراسة فى تخصص الذكاء الاصطناعى بكلية علوم الحاسب بالجامعة البريطانية فى مصر.





كما وافق المجلس أيضًا على مذكرات التفاهم الموقعة بين بعض الجامعات الخاصة والأهلية على النحو التالى:





- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث بالمملكة المتحدة.





جامعة النيل الأهلية ومعهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة بألمانيا.





جامعة مصر الدولية وكل من: الجامعة الأوروبية بمدريد بإسبانيا، وكلية إدارة الأعمال الدولية بفرنسا.





الجامعة البريطانية فى مصر، وجامعة أبو ظبى.





جامعة النهضة ، وجامعة الدراسات الدولية ببكين بالصين.





أحيط المجلس علمًا بقرارات السيد رئيس الجمهورية والخاصة بإنشاء جامعات مايو، والحياة، واللوتس، لينضموا إلى منظومة الجامعات الخاصة فى مصر.





وأحيط المجلس علمًا أيضًا بإنشاء مركز دراسات آسيا وإفريقيا بالجامعة المصرية الصينية كوحدة ذات طابع خاص، كمنتدى للتبادل المعرفى يهدف إلى طرح أفكار ورؤى بشأن القارتين الإفريقية والآسيوية.





وعلى هامش الاجتماع شهد د. خالد عبد الغفار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ووقع عن المجلس د. صديق عبد السلام أمين المجلس، وعن الصندوق اللواء/أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذى للصندوق، بحضور اللواء/ السيد الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس الصندوق.





ويقوم الصندوق بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة. وبمقتضى هذا البروتوكول يتم تقديم المنح الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية لأبناء شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.



