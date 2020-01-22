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أخبار البلد

في 5 صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح السعودية.. ويتسلم صورة للحرم المكي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:00 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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محمود مطاوع
أهدى الشيخ خالد عبد الله النامي المستشار الثقافي لسفارة السعودية صورة للحرم المكي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده جناحك المملكة العربية السعودية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء بمعرض  القاهرة الدولي للكتاب في دوره ال 51، حيث تفقد جناح وزارة الدفاع ودولة السنغال ضيف شرف المعرض و جناح وزارة الداخلية وجناح المملكة العربية السعودية.


وتقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار “مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع”.


ورافقه وزراء التضامن والثقافة والإنتاج الحربي والإعلام والبيئة والسياحة والآثار ومحافظ القاهرة.

ويشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و 900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية ، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الالكتروني يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

 

 جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

في 5 صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح السعودية.. ويتسلم صورة للحرم المكي
في 5 صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح السعودية.. ويتسلم صورة للحرم المكي
في 5 صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح السعودية.. ويتسلم صورة للحرم المكي
في 5 صور.. رئيس الوزراء يتفقد جناح السعودية.. ويتسلم صورة للحرم المكي
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