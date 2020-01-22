AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة 3000 واعظ وواعظة.. البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة لمواجهة غلاء المهور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الديني
يطلق مجمع البحوث الإسلامية، حملة توعوية شاملة للتوعية بالتيسير في تكاليف الزواج، ومواجهة ظاهرة المغالاة في المهور المنتشرة بين الأسر.

ويشارك في الحملة نحو 3000 واعظ وواعظة، من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بعنوان: "يسروا ولا تعسروا"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بالتوعية المجتمعية بهذه القضية المهمة وتأكيده على أن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد، إن الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على المجتمع المصري، وذلك بالبناء القوي للأسرة المصرية، باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع، وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة في توقيت يعاني فيه المجتمع بعضًا من المشكلات والعقبات.

وأضاف عياد، أن قضية غلاء المهور من أخطر القضايا والمشكلات المجتمعية التي تهدد بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الأسرة المثالية هي التي تُبنى على الرفق والتيسير في أمور الزواج تطبيقا لتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي تضمن بناء الأسرة على أسس اجتماعية سليمة تقوم على منهج المودة والرحمة في التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأشار الأمين العام إلى أن برنامج عمل الحملة يشمل كيفية معالجة قضية تيسير الزواج من خلال ضرب الأمثلة العملية على ذلك، وتوجيه عدة إرشادات دينية ونفسية وتربوية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان: "حياتك أمانة.. حافظ عليها"

البحوث الإسلامية: نفذنا 3542 قافلة دعوية بالمحافظات خلال 2019

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان «السلام الأسري.. ضرورة مجتمعية»

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

المغالاة تدمر الأسرة.. شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء تكاليف الزواج

ترشيحاتنا

بعد خضوع خالد النبوي لها.. كل ما تريد معرفته عن فوائد دعامة القلب

مدرب مصر لـ أحمد بلال: مصطفى محمد أفضل مهاجم.. ومروان محسن مظلوم

أستون فيلا: روح الأهلي سبب فوز الفريق على واتفورد في الـ+90

فى عيد ميلاد نسرين إمام.. تعرف على عمرها الحقيقي وسر توقفها عن التمثيل

إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب مصر المقاصة

مجلس النواب العراقي يفشل في عقد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق بمعطف شتوي فخم.. وهذا سعره.. صور

أسعار سيتروين ds من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

هنتغدى أيه النهاردة.. سيجار بالجبنة وسبموسة بالسبانخ وكرات الدجاج المقرمشة