نشرة الفن .. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية..ابنة رانيا يوسف تدخل التمثيل .. الحالة الصحية لـ يسرا ..طبيعة علاقة هدى المفتى ومحمد الشرنوبى

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
لا تعليق.. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية.. تفاصيل
نفت الفنانة المصرية منى ممدوح زواجها من النجم كاظم الساهر، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "لا تعليق".
https://www.elbalad.news/4143436
كارول سماحة تحضر مفاجأة لجمهور حفل جامعة مصر
أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتواجدها مع الجمهور المصرى خلال حفلها الفنى الكبير، الذى سيقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
https://www.elbalad.news/4143301
نضال الشافعي: الوقوف أمام يحيى الفخراني فى الملك لير حلم
قال الفنان نضال الشافعي إنه سعيد بردود الفعل التي وصلت إليه عن مسرحية "الملك لير" للنجم يحي الفخراني والتي تعرض علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.
https://www.elbalad.news/4142993
زى أخويا.. هدى المفتى تكشف عن علاقتها بـ محمد الشرنوبى
كشفت الفنانة هدى المفتى عن علاقتها بالفنان محمد الشرنوبى بعد خوضها أكثر من عمل فنى معه، كان آخرها فيلم "بنات ثانوى".
https://www.elbalad.news/4143252
ابنة رانيا يوسف تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. فيديو
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن خوض ابنتها نانسى تجربة التمثيل لأول مرة معها فى فيلم "اسوار عالية" والذى من المقرر أن يعرض فى فبراير المقبل.
https://www.elbalad.news/4143230
تسجيل صوتي.. نادية لطفي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية
حرصت الفنانة نادية لطفي علي طمأنة جمهورها بعد أن تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.
https://www.elbalad.news/4143169
أيام الشقاوة.. علا رشدي تستعيد الذكريات مع زوجها بصورة نادرة
نشرت الفنانة علا رشدى من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة برفقة زوجها الفنان أحمد داود
https://www.elbalad.news/4143143
بملابس جريئة .. مي سليم تشعل انستجرام في أحدث ظهور
نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
https://www.elbalad.news/4143116
تلقيح بالخطأ.. الآنسة فرح يثير الجدل على السوشيال ميديا
أثارت أحداث مسلسل "الآنسة فرح" غضب جمهور السوشيل ميديا، والذي أعتبره البعض لا يتناسب مع المجتمع العربي بسبب القصة التي يتناولها وهي تناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل.
https://www.elbalad.news/4143055
بوسي شلبي توضح الحالة الصحية لـ يسرا ومدى تأثرها بمرض السرطان
كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حقيقة إصابة النجمة يسرا بمرض سرطان الدم ، ونشرت صورة للنجمة يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
https://www.elbalad.news/4143444