نشرة الفن .. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية..ابنة رانيا يوسف تدخل التمثيل .. الحالة الصحية لـ يسرا ..طبيعة علاقة هدى المفتى ومحمد الشرنوبى

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





لا تعليق.. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية.. تفاصيل

نفت الفنانة المصرية منى ممدوح زواجها من النجم كاظم الساهر، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "لا تعليق".

https://www.elbalad.news/4143436









كارول سماحة تحضر مفاجأة لجمهور حفل جامعة مصر

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بتواجدها مع الجمهور المصرى خلال حفلها الفنى الكبير، الذى سيقام فى الثامنة مساء الجمعة المقبل بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

https://www.elbalad.news/4143301





نضال الشافعي: الوقوف أمام يحيى الفخراني فى الملك لير حلم

قال الفنان نضال الشافعي إنه سعيد بردود الفعل التي وصلت إليه عن مسرحية "الملك لير" للنجم يحي الفخراني والتي تعرض علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.

https://www.elbalad.news/4142993





زى أخويا.. هدى المفتى تكشف عن علاقتها بـ محمد الشرنوبى

كشفت الفنانة هدى المفتى عن علاقتها بالفنان محمد الشرنوبى بعد خوضها أكثر من عمل فنى معه، كان آخرها فيلم "بنات ثانوى". https://www.elbalad.news/4143252





ابنة رانيا يوسف تخوض تجربة التمثيل لأول مرة.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن خوض ابنتها نانسى تجربة التمثيل لأول مرة معها فى فيلم "اسوار عالية" والذى من المقرر أن يعرض فى فبراير المقبل.

https://www.elbalad.news/4143230





تسجيل صوتي.. نادية لطفي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

حرصت الفنانة نادية لطفي علي طمأنة جمهورها بعد أن تعرضت لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها للمستشفى.

https://www.elbalad.news/4143169





أيام الشقاوة.. علا رشدي تستعيد الذكريات مع زوجها بصورة نادرة