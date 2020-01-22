مكتب لرعاية الوافدين والمبعوثين والتعاون الدولي بجامعة المنيا

قرّر مجلس جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، إنشاء مكتب لرعاية الوافدين والمبعوثين والتعاون الدولي.





ويستهدف تنفيذ خطة متكاملة من خلال مظلة أهداف ورسالة المكتب في تسهيل إجراءات قيد الوافدين، ورعاية المبعوثين العائدين من الخارج في تنفيذ أبحاثهم التطبيقية، وإعداد قاعدة بيانات لهم، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة، والتعاون الدولي، والتواصل مع الجامعات العالمية، وتسهيل إجراء البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات وإشراك الأساتذة والباحثين في هذه الأبحاث، واستحداث ودراسة أي بروتوكولات تعاون بين الجامعات الأخرى، وذلك لتهيئة البيئة المحفزة للمبعوثين التي تدفعهم لمزيد من الإنجاز الذي يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة نحو التنمية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بترتيب الجامعة عالميًا.





جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي، وبحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وعلي محمد صلاح رئيس اتحاد طلاب الجامعة.





كما طالب رئيس الجامعة أعضاء المجلس بتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب الوافدين وتسهيل التواصل معهم من خلال مكتب رعاية الوافدين، وتشجيعهم وترغيبهم في الدراسة بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تفعيل التواصل عبر الصفحات الالكترونية للجامعة، وتسويق الخدمات الجامعية وفقًا لاحتياجاتهم والتخصصات التي يرغبون دراستها في كل كلية.