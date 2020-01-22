لجنة عايزة لجنة !

من خلال مشاهداتي لبعض الحلقات لم تكن المرة الأولى التي يشعر بها بعض أعضاء اللجنة "بالندم" على عدم اختيار موهبة تستحق أن تكمل في تصفيات البرنامج وهو ما يثير لدي علامات تعجب كثيرة عن عدم قدرتهم وهم من المفترض أنهم من أهل الخبرة في الموسيقى والغناء لسنوات طويلة، على التقييم والاختيار السليم بين المواهب، فالتردد الذي تكرر كثيرا أصبح سمة كبيرة لديهم أو عدم التركيز مثلما تقول عنه عضو لجنة المدربين نانسي عجرم "انا سرحت" كررتها أكثر من مرة مع أكثر من متسابق! وهنا أتذكر جملة شهيرة رددتها الكوميديانه الكبيرة ماري منيب في عرض مسرحي وأقولها لأعضاء اللجنة "انت جاية تشتغلي ايه "!



الأمر الآخر اللافت أن تقييمات أعضاء اللجنة تكون في الغالب "سطحية" وبدلا من الحديث عن الموهبة وإمكانات الصوت ومميزاته وهو الأساس في المسابقة أجد الثلاثي "خفيف الظل" يتبارون بالمبالغة في التأثير على المتسابقين الصغار للانضمام إلى فرقهم!



نصيحة يجب أن تجتهدوا أكثر وتتفادوا ما حدث في القادم، ونستمع إلى آراء فنية موضوعية، فهؤلاء الصغار لا يتحملون قسوة هذا الموقف أمام الجماهير.



أعتقد أن برامج المسابقات يجب ألا تعتمد على تكرار أسماء النجوم كل موسم فالأمر أصبح محصورا في عدد محدود جدا من الأسماء ، أيضا يجب أن يتم توسيع المجال لضم ملحنين و أكاديميين، فمثل هؤلاء المتخصصين رأيهم هام جدا لضبط آراء "التحكيم" في المسابقة فالأمر ليس مسلسلا رمضانيا يجب ظهور النجم أو النجمة في كل مواسم البرنامج!



أعتقد أن أداء لجنة المدربين هذا الموسم هو الأضعف حتى الآن في جميع المواسم التي ظهر من خلالها برنامج ذا فويس كيدز في نسخته العربية.

