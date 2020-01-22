بمشاركة مصر.. الجزائر تستضيف اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي

ذكرت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأربعاء، أن الجزائر ستستضيف غدا الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر.





وأعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري توجه إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع.





وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد حافظ إن الاجتماع سيتناول بحث التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مستقبلا على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولا إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.





وأضاف أن اجتماع الجزائر يأتي استكمالا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتي تعقد بشكل دوري وبالتناوب.



