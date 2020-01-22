هتوحشنى يا صاحبي.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ أزارو بعد رحيله إلى الاتفاق السعودي

وكتب فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" وليد حبيبي وأخويا الغالي ربنا يوفقك في إللي جاي ودايمًا متألق وناجح وخلوق زي ما أنت هتوحشني يا صاحبي".





أنهى مسئولو نادى الاتفاق السعودى إجراءات التعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .





وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من قبل النادي السعودى مع الأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية والبدنية وقدرته على صناعة الفارق مع الاتفاق السعودى خلال الفترة المقبلة.





وبالفعل تم الاتفاق بشكل رسمى بين الأهلى والنادي السعودى بشأن رحيل وليد أزارو إلى الاتفاق على سبيل الإعارة بعد جلسة جمعت سيد عبدالحفيظ وأزارو ووكيله وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة برحيله.





وتمسك الأهلى برحيل وليد أزارو على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى وهو ما وافق عليه اللاعب وكان أزارو خرج من حسابات الجهاز الفنى الحالى للأهلى بقيادة رينيه فايلر .

وجه أحمد فتحي رسالة جديدة إلى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المنتقل حديثا إلى الاتفاق السعودى.