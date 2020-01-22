AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

كورونا ليس أولها.. قصص أوبئة تفوقت على الحروب وحصدت ملايين الأرواح

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:31 م
تعبيرية عن الفيروس
تعبيرية عن الفيروس
Advertisements
عبدالله قدري
عزز عدد من الدول من إجراءاتها الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، ووصول عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 9 أشخاص، بحسب السلطات المحلية في الصين.

وأصبح العالم في حالة طوارئ، خوفا من تفشي الفيروس " الخطير" الذي حذرت منظمات وجهات صحية من تفشي الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي، بصورة أسرع بسبب قدرته على التحول، وانتشاره بشكل سريع.

ولم يعد فيروس كورونا هو الوحيد الذي ضرب العالم وشكل خطورة على الإنسانية، فهناك فيروسات حصدت ملايين الأرواح، وتفوقت على الحروب والأسلحة الأشد فتكا في حصد الأرواح، وكان من بين هذه الفيروسات الملاريا والكوليرا والطواعين، وغيرها من الأوبئة التي شكلت خطرا على البشرية.

إيبولا

حسب منظمة الصحة العالمية، يعد مرض فيروس الإيبولا المعروف والذي كان يعرف باسم حمى الإيبولا النزفية مرضًا وخيما يصيب الإنسان وغالبًا ما يكون قاتلًا، حيث يصل معدل الوفيات الناجمة عن فيروس الإيبولا، والذي يندرج ضمن عائلة الفيروسات الخيطية إلى نحو 90%.

تم التعرف على فيروس الإيبولا لأول مرة في عام 1976 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك في السودان.

وتسبب المرض حسب إحصاءات المنظمة في حصد آلاف الأرواح من المصابين به في دول غرب إفريقيا منذ ظهوره في سبعينيات القرن الماضي.

انفلونزا الخنازير

تقول منظمة الصحة العالمية إن عام 2007، كان أول موعد لظهور حالات من إنفلونزا الخنازير في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا.

وحسب المنظمة فإن إنفلونزا الخنازير مرض تنفسي حاد وشديد الإعداء يصيب الخنازير ويسبّبه واحد أو أكثر من فيروسات إنفلونزا الخنازير من النمط A، وينتشر الفيروس المسبّب للمرض بين الخنازير عن طريق الرذاذ والمخالطة المباشرة وغير المباشرة والخنازير الحاملة للمرض العديمة الأعراض، ويكتسب البشر هذه العدوى، عادة، من الخنازير.

وبلغ عدد الوفيات حسب إحصاءات منظمة الصحة حتى يوم 31 يناير 2010، 15174 حالة وفاة فيما توقفت المنظمة عن إحصاء عدد الحالات لعجزها عن ذلك.


الكوليرا

الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها في غضون ساعات إن تُرِكت من دون علاج، حسب تعريف منظمة الصحة العالمية.

وتشير تقديرات الباحثين إلى وقوع عدد يتراوح بين 1.3 و4.0 مليون حالة إصابة بالكوليرا سنويًا، وتسببت الكوليرا في وفيات يتراوح عددها بين 21 ألفا الى 143 ألف وفاة بأنحاء العالم أجمع.

 وبدأ انتشار الكوليرا خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم انطلاقًا من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند.

 واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر عبر القارات كلها،  أما الجائحة الحالية (السابعة) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961 ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971 ومن ثم إلى الأمريكتين في عام 1991، حسب منظمة الصحة العالمية.

الملاريا

في عام 2015، واجه نصف سكان العالم تقريبًا مخاطر الإصابة بالملاريا، وتحدث معظم الحالات والوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

غير أنّ آسيا وأمريكا اللاتينية، وبدرجة أقلّ، منطقة الشرق الأوسط وبعض المناطق الأوروبية باتت تشهد أيضًا حدوث حالات من المرض. وقد شهد 91 من البلدان والمناطق استمرار سريان الملاريا في عام 2015.

وحسب أحدث تقديرات  لمنظمة الصحة العالمية ، بلغت حالات الإصابة بالملاريا 212 مليون حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 429 ألف حالة في عام 2015.

التيفود

حمى التيفود عدوى تهدد الحياة، تسببها بكتيريا "السالمونيلا التيفية"، وتنتشر عادةً عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة.

وتشير التقديرات إلى تراوح عدد المصابين بالتيفود بين 11 و20 مليون شخص وعدد وفياته بين  128 ألفا  و161 ألف شخص سنويًا.


الإيدز

اكتشفت أول حالة لفيروس نقص المناعة عام 1981 في الولايات المتحدة، قبل أن ينتشر بشكل واسع في ثمانينيات القرن الماضي.

يتسبب به فيروس نقص المناعة HIV الذي ينتقل عن طريق الاتصال مع سوائل الجسم، ويهاجم جهاز المناعة في الجسم.


 وحسب آخر تقديرات عن مرض الإيدز، فقد تجاوز عدد ضحاياه منذ ظهوره الـ 25 مليون شخص، وحتى اللحظة لا يوجد علاج للمرض، إذ بلغ عدد حاملي الفيروس في العام 2016 حوالي 37 مليون شخص حول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": الاحتفال باليوم العالمي للإيدز مسئولية جماعية لإنهاء معاناة المتعايشين مع الفيروس

دولة أفريقية تبدأ في علاج 7.7 مليون شخص من مرض قاتل

مجرد نزلة برد.. منظمة الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بـ إنفلونزا الخنازير

فيروس غامض .. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى بمنافذ دخول البلاد

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

فيروس صيني مميت يصل إلى اليابان.. ويهدد حياة الملايين بالخطر

ترشيحاتنا

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

فى عيد ميلادها الـ 33.. شاهد أجمل إطلالات نسرين إمام

شائعات وعمليات إرهابية.. الأمن الوطني يكشف مخططا للفوضى فى ذكرى 25 يناير

الحمام و الماء الملوث الأبرز.. اعرف أسباب جرثومة المعدة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ متحدث الجيش الليبي بعد إسقاط طائرة تركية

بعد واقعة «زلابيا».. التنمر الإلكتروني.. لم يسلم منه المشاهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

أخطرها السرطان.. 3 مضاعفات كارثية لإهمال علاج جرثومة المعدة

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور