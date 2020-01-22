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رياضة

كلوب يكشف كواليس دراجة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:48 م
كلوب
كلوب
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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالهدف الرائع الذى سجله محمد صلاح فى  شباك مانشستر يونايتد بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزى الممتاز.


وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "صلاح كان على حدود منطقة الجزاء أو أقرب من ذلك، ثم انطلق بدراجته صوب المرمى".

وتابع: "عندما ركل أليسون الكرة كان صلاح في موقع مثالي. إنهما يعرفان بعضهما البعض لفترة أطول مما نعرفهما نحن، لأنهما لعبا سويًا في روما".

ويرى كلوب أن فريقه يسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب الدوري الإنجليزى مشيرا إلى نغمة حسم لقب المسابقة من الآن هو غير صحيح مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعرق للحفاظ على النتائج الجيدة التى يتم تقديمها .


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