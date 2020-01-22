5 كوارث صحية.. استشاري يكشف الحقيقة: الزعل يقتل القلب.. فيديو





وخلال استضافته في ندوة صدى البلد، أكد الدكتور حسام فوزي أن الفرح الشديد و الحزن المبالغ فيه يؤثر على عضلة القلب ، والنسبة العظمى من المصابين بهذه المشكلة هم الشباب.





وأوضح أن الضغوط النفسية والعصبية والاكتئاب جعلت الشباب هم الأكثر عرضة لمشاكل القلب، موضحًا أن الحزن يسبب العديد من المشاكل الخطيرة وهي :

- رفع ضغط الدم

-رفع ضربات القلب

-يزيد معدل هرمون الأدرينالين و النورأدرينالين و الكورتيزون في الدم

-انقباض في الاوعية الدموية

-يقلل هرمون الدورفين الذي يعمل على توسيع الأوعية والشعيرات الدموية





وأكد استشاري القلب والأوعية الدموية أن ضغط الدم لو ظل مرتفعًا يصبح أخطر ما يتعرض له القلب ويقلل من كفاءة الشرايين ويسبب الإصابة بالجلطات .

قال الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الحزن والتوتر والتعرض المستمر للمشكلات والتفكير فيها بشكل مبالغ فيه يؤثر بشكل مباشر وخطير على صحة القلب وهو أسوأ عادة تضر بـ صحة القلب .