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رياضة

بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي .. تفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:28 م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
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إسماعيل محمود
أصبح في حكم المؤكد مشاركة اللاعب صدام بن عزيزة مدافع نادي النجم الساحلي ، في مباراة فريقه القادمة أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعافى بن عزيزة من الإصابة التي لحقت به على مستوى غضروف الركبة ، في شهر ديسمبر الماضي ، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام النادي الأهلي في دوري الأبطال.

ويغيب قائد الفريق ياسين الشيخاوي لعدم تعافيه من الإصابة ، بالإضافة لغياب الحارسين الأول والثالث للفريق بسبب الإيقاف والإصابة.

ويستضيف النادي الأهلي ، نظيره نادي النجم الساحلي ، يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يناير ، ويحتاج لتحقيق الفوز لإستكمال مشواره في البطولة.
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