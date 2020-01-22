بشرى سارة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي .. تفاصيل





وتعافى بن عزيزة من الإصابة التي لحقت به على مستوى غضروف الركبة ، في شهر ديسمبر الماضي ، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام النادي الأهلي في دوري الأبطال.





ويغيب قائد الفريق ياسين الشيخاوي لعدم تعافيه من الإصابة ، بالإضافة لغياب الحارسين الأول والثالث للفريق بسبب الإيقاف والإصابة.





ويستضيف النادي الأهلي ، نظيره نادي النجم الساحلي ، يوم الأحد القادم الموافق السادس والعشرين من يناير ، ويحتاج لتحقيق الفوز لإستكمال مشواره في البطولة.

أصبح في حكم المؤكد مشاركة اللاعب صدام بن عزيزة مدافع نادي النجم الساحلي ، في مباراة فريقه القادمة أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات ، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.