نشأت الديهي: لن يكون هناك تهاون في حق مصر المائي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع كبار رجال الدولة وهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وأوضح نشأت الديهى أن هذا الاجتماع ناقش ما يخص تطورات مفاوضات سد النهضة، وأرسل حزمة من التوجيهات أهمها ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء ، أن هناك جولة مفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي خلال أيام في واشنطن، والرئيس السيسي، يخطط مع كبار رجال الدولة بشأن هذه الجولات.





وشدد، على أنه لن يكون هناك تهاون أو تنازل أو تفريط في حق مصر المائي، مؤكدًا أنه على يقين من أن الدولة تدير ملفاتها بمنتهى القوة والحسم والوعي ولا يوجد أي خط أحمر أمام القيادة سوى مصلحة هذا الشعب.





ونوه بأن أزمة سد النهضة وغيرها من الأزمات التي نواجهها خرجت من رحم الفوضى التي تلت ثورة 25 يناير، بسبب ما جرى في 2011 من سرقة الدولة ومحاولة طمس هوية هذه الدولة وضياع هيبة القصر الرئاسي، معقبًا :"اللي مش عاجبه يتفلق هانت علينا الدولة فهنا على الناس".