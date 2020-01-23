AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

طقس اليوم الخميس.. أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة تصل لـ 16

الخميس 23/يناير/2020 - 05:20 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
نورهان خفاجي

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 16

شبين الكوم 09 16

طنطا 08 16

دمنهور 11 16

الإسكندرية 12 17

بلطيم 10 17

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 08 17

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 09 16

الإسماعيلية 08 17

السويس 10 17

العريش 08 16

رفح 08 15

رأس سدر 08 18

نخل 02 14

نويبع 10 19

طابا 08 16

كاترين 01 10

الطور 10 19

شرم الشيخ 10 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 16

بنى سويف 08 16

المنيا 06 17

أسيوط 06 17

سوهاج 06 18

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 07 20

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 22

ابو رماد 14 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 15 20

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

اليوم.. طقس معتدل على أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 24

ارتدوا الشتوى.. طقس مضطرب بداية من الأربعاء وأمطار ورياح بالقاهرة

الأرصاد: طقس دافئ في المحافظات اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء على معظم الأنحاء.. والقاهرة 21

توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا .. والصغرى بالقاهرة تسجل 11 درجة

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي.. مفاوضات ضم نجد يد الزمالك.. رسالة جديدة لـ أزارو بعد رحيله للاتفاق السعودي

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

لم يعتدّ بقبول الاستقالة.. الأهلى يؤكد انفراد صدى البلد عن رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي

عقب انطلاق القناة.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

الشعر يبرز مفاتن المرأة.. فنانة شهيرة تكشف تمسكها بالحجاب ..فيديو

أذن للعصر وبدأت الجماعة وأنا أُُصلي الظهر فماذا أفعل؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت وبنطلون.. سالي عبد السلام تتألق في أحدث ظهور

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها