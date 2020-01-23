AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيلسوف الإرهاب.. عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن الإخواني سيد قطب

الخميس 23/يناير/2020 - 07:49 ص
سيد قطب
سيد قطب
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «dmc» مساء أمس، الأربعاء، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة «dmc».

وكشف الفيلم عن العمليات التى خطط لها سيد قطب عند كشف التنظيم، وسبب فكرته لتفجير القناطر المصرية، واحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ هذه المرحلة الزمنية من تاريخ مصر فى العهد الناصرى.

وتناول الفيلم الوثائقي حياة سيد قطب الكتابية والروائية، قبل دخوله في العمل السياسي وانبهاره بعباس العقاد وطه حسين.

وقال الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف، إن سيد قطب شخصية قلقة، وهناك فارق كبير بين الشخصية القلقة والشخصية المستقرة الآمنة ، كلما أردنا البحث عن تيارات القتل والدمار والتخريب وجدنا السهم يشير الي سيد قطب

 

من جانبه أوضح الكاتب سيد محمود، أنه من اللحظة الأولى كان  يري سيد قطب  شخص صاحب رسالة، وهيأ نفسه لذالك في أفعاله، ووضع لنفسه مهمة، موضحا أنه أعتبر نفسه واحدا من شعراء الأدب العربي.

 

وأشار الكاتب أحمد سمير إلى أن رواية أشواك لسيد قطب لا أحد يستطيع أن يقرأها إلا بصعوبة شديدة، لافتا إلى أن كل من علق على الرواية وصفها بأنها ضعيفة حتى سيد قطب نفسه قرر عدم خوض التجربة مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق المقدمة التشويقية للفيلم الوثائقي إحكيلي

ماريان خوري في حلقة نقاشية بــ مهرجان إدفا الدولي للأفلام الوثائقية

فيديو نادر يعرض لأول مرة.. يوسف شاهين وعائلته يحتفلون بأعياد الميلاد

«احتيال» يكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

شاهد .. برومو الفيلم الوثائقي سيد قطب وموعد عرضه على الشاشة

بعد حصد جائزة الجمهور فى مهرجان القاهرة السينمائى.. إحكيلى ينطلق للجمهور.. ويرصد تاريخ 3 أجيال فى عائلة يوسف شاهين

ترشيحاتنا

ننتظر قرار الإدارة.. أمير مرتضى: الزمالك مستعد لخوض السوبر الأفريقي في قطر

إزاي تفعل وضع الـ Dark Mode على هاتفك.. صور

حكم اشتراط عدم ميراث الزوجة في تركة الزوج.. البحوث الإسلامية يجيب

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها.. تعرف عليها

اللقطات الأولى لإطلاق النار بمدينة سياتل الأمريكية.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية