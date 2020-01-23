فيلسوف الإرهاب.. عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن الإخواني سيد قطب

عرضت قناة «dmc» مساء أمس، الأربعاء، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة «dmc».
وكشف الفيلم عن العمليات التى خطط لها سيد قطب عند كشف التنظيم، وسبب فكرته لتفجير القناطر المصرية، واحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ هذه المرحلة الزمنية من تاريخ مصر فى العهد الناصرى.
وتناول الفيلم الوثائقي حياة سيد قطب الكتابية والروائية، قبل دخوله في العمل السياسي وانبهاره بعباس العقاد وطه حسين.
وقال الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر
الشريف، إن سيد قطب شخصية قلقة، وهناك فارق كبير بين الشخصية القلقة والشخصية المستقرة
الآمنة ، كلما أردنا البحث عن تيارات القتل والدمار والتخريب وجدنا السهم يشير الي
سيد قطب
من جانبه أوضح الكاتب سيد محمود، أنه من اللحظة
الأولى كان يري سيد قطب شخص صاحب رسالة، وهيأ نفسه لذالك في أفعاله، ووضع لنفسه
مهمة، موضحا أنه أعتبر نفسه واحدا من شعراء الأدب العربي.
وأشار الكاتب أحمد سمير إلى أن رواية أشواك لسيد قطب لا أحد يستطيع أن يقرأها إلا بصعوبة شديدة، لافتا إلى أن كل من علق على الرواية وصفها بأنها ضعيفة حتى سيد قطب نفسه قرر عدم خوض التجربة مرة أخرى.