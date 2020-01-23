فيلسوف الإرهاب.. عرض الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن الإخواني سيد قطب

عرضت قناة «dmc» مساء أمس، الأربعاء، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي عن شخصية المرجع الإخوانى سيد قطب، من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بشبكة «dmc».





وكشف الفيلم عن العمليات التى خطط لها سيد قطب عند كشف التنظيم، وسبب فكرته لتفجير القناطر المصرية، واحتوى الفيلم على مشاهد درامية مصورة تجسد تاريخ هذه المرحلة الزمنية من تاريخ مصر فى العهد الناصرى.





وتناول الفيلم الوثائقي حياة سيد قطب الكتابية والروائية، قبل دخوله في العمل السياسي وانبهاره بعباس العقاد وطه حسين.



