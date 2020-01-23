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تعليم

اليوم.. طلاب أولى ثانوي يمتحنون الكيمياء ورقيا

الخميس 23/يناير/2020 - 05:42 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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ياســمين بدوي
يختتم اليوم الخميس ، طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.


يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم ، امتحان مادة الكيمياء ، والذي من المقرر أن يبدأ زمن إجابته من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن امتحانات اولى ثانوي تتم خلال شهر يناير 2020 بشكل ورقي وليس إلكتروني .

وعن مواصفات الورقة  الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، فيتكون امتحان مادة الكيمياء للصف الاول الثانوي من 20 سؤالا اختيار من متعدد.

ووافقت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب اولى ثانوي بدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي ، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح الذي يستهدف قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات اولى ثانوي ابتداء من 11 يناير 2020 ، وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية منذ انطلاق الامتحانات وحتى الآن.
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