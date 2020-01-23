اليوم.. طلاب أولى ثانوي يمتحنون الكيمياء ورقيا

يختتم اليوم الخميس ، طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020.









يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم ، امتحان مادة الكيمياء ، والذي من المقرر أن يبدأ زمن إجابته من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن امتحانات اولى ثانوي تتم خلال شهر يناير 2020 بشكل ورقي وليس إلكتروني .





وعن مواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ، فيتكون امتحان مادة الكيمياء للصف الاول الثانوي من 20 سؤالا اختيار من متعدد.





ووافقت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب اولى ثانوي بدخول لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي ، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح الذي يستهدف قياس مهارات الفهم وليس الحفظ .



