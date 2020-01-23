موقف محرج.. ماجد المصري يضرب فتاة بالقلم ويتعرض لـ «علقة سخنة» ..فيديو

كشف الفنان ماجد المصرى عن تعرضه لموقف محرج مع سيدة دفعه إلى ضربها وصفعها بالقلم كما تعرض إلى الضرب اثناء تواجده فى جامعة طنطا.
وقال ماجد المصرى فى لقاء له ببرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" : قمت بصفع سيدة بالقلم بسبب قلة ادبها حيث تعرضت لموقف مخرج بسببها حيث كنت اشارك فى مسرحية "ادلعى با نوسة" بالاسكندرية وكنت اجرى حوارا صحفيا وفجاة بدون مقدمات وجدت سيدة تدخل غرفتى دون سابق معرفة وتحدثت بطريقة غير لائقة مما دفعنى الى ضربها ودفعها خارج الغرفة.
وأضاف ماجد المصرى قائلا : كما تعرضت لموقف اخر حيث كنت فى جامعة طنطا ونشبت بينى وبين شخص اخر مشاجرة وهو كان لاعب بوكس وطرحنى ارضا بعد ان ضربنى بقوة ولم استطع الذهاب مرة أخرى الى جامعة طنطا".
يذكر ان ماجد المصرى كانت آخر أعماله مسلسل "بحر" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.