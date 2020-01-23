الدفاع عن النادي والفريق.. أحمد مرتضى يعدد أهداف قناة الزمالك

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أن قناة الزمالك ستختلف عن أي قناة رياضية أخرى حيث ستقدم العديد من البرامج المتنوعة.





وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن مجلس الإدارة وإعلام المصريين لم يبخلا عن القناة بأي شيء سواء ماديا أو معنويا.





وتابع أحمد مرتضي أن القناة لن يكون هدفها تقديم البرامج ونقل الاخبار ولكن سيكون لديها اهداف أخرى أبرزها نبذ التعصب.





وأكمل أحمد مرتضى أن القناة ايضا سيكون هدفها الدفاع عن النادي والفريق في حال تم التطاول عليهم باي شكل من الأشكال.





انطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.



