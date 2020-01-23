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رياضة

الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات: لم نتلق طلبات من وادا

الخميس 23/يناير/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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نور عادل
قالت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، إنها لم تحصل على أي طلب من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، لإعادة تحليل عينات دم أو بول لرياضيين، من بينهم مو فرح الفائز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية.

وترغب وادا في فتح تحقيقات بشأن كل الرياضيين، الذين تدربوا مع المدرب الموقوف ألبرتو سالازار، في مشروع نايكي أوريجون، ومن بينهم البريطاني فرح، بطل سباقي خمسة وعشرة آلاف متر في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016.

وأضافت الوكالة البريطانية في بيان "الوكالة لم ترفض أي طلب من وادا.. للتوضيح فحتى هذه اللحظة لم نحصل على طلبات من وادا، لإعادة تحليل عينات لدينا لأي رياضي".

وأردفت "فيما يتعلق بمشروع نايكي أوريجون، ففي 29 نوفمبر/تشرين ثان عرضنا بشكل مسبق مساعدة وادا في سعيها، ولم نحصل على أي طلب للمساعدة حتى الآن".

وتابعت "كنا واضحين، ونحن سعداء بمساعدة أي وكالة لمكافحة المنشطات ومن بينهم وادا".

وكتب فرح، الذي توقف عن العمل مع سالازار في 2017، عندما عاد إلى إنجلترا من الولايات المتحدة، عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء، أنه سيكون سعيدا بإعادة تحليل عيناته السابقة، سواء الدم أو البول.

ويستعد العداء البالغ عمره 36 عاما، للدفاع عن لقب عشرة آلاف متر في أولمبياد طوكيو، في وقت لاحق من العام الحالي.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، أوقفت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات المدرب سالازار لأربعة أعوام، بسبب "تسهيل استخدام مواد محظورة رياضيا".

ونفى سالازار ارتكاب أي خطأ، وتقدم باستئناف ضد إيقافه في محكمة التحكيم الرياضية.
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