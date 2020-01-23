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أستاذ التمويل: شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى تطوير الآلية وبذل مجهود.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 09:26 ص
استاذ تمويل
استاذ تمويل
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ريهام فيكتور
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن شركات قطاع الأعمال ملك الدولة لها أصول كبيرة للغاية، بالإضافة إلى أنها مرت بظروف عديدة.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، أن شركات قطاع  الأعمال حدث بها تدهور في الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن أهم الشركات لم تحظ برعاية كافية في تطويرها.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن شركات قطاع الأعمال تحتاج إلى تطوير الآلية وبذل مجهود، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات تحولت من تحقيق خسائر إلى تحقيق أرباح الآن.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أنه من المهم أن يكون هناك قدر من الأموال الموجهة من الدولة نحو هذا السياق، لإعادة تطوير وهيكلة هذه الشركات وتحديد خطوط الإنتاج بها.

ولفت أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة عازمة على التقدم والتطوير، مشيرا إلى أن هذه الشركات جزء من خطة الحكومة فى الدولة لإعادة هذه الشركات لأن القدر الذي تحتاجه كبير للغاية وصندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العامة مهامه متعددة.

وتابع: "إن جزءا من صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العامة تخص أموال تمويل والجزء الآخر يخص أعمال تحول الشركات للعمالة لتحظى بمزيد من الاهتمام".
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