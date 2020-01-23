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أخبار البلد

شاهد.. رسائل المواطنين لـ رجال الشرطة في عيدهم

الخميس 23/يناير/2020 - 10:55 ص
صدى البلد
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ماجدة المهدى _ ندى فكرى _ عدسة : علي الخشاب
يعد عيد الشرطة تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وتم إقرار هذه الإجازة الرسمية لأول مرة بقرار من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري تقديرًا لجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافًا بتضحياتهم في سبيل ذلك، وتم الإقرار به في فبراير 2010.

ولذلك، رصدت عدسة "صدى البلد" تهنئة المواطنين للشرطة بمناسبة عيد الشرطة. 

وقال أحمد رائد: "كل سنة وهما طيبين والشعب المصري بخير، والشرطة هي أمان وحماية الشعب، بدونهم ما كنا لنصل إلى هذا التقدم".  

وأوضح محمد عبد الحكيم: "كل سنة والشرطة بخير، وشكرا على اللي وصلناله بسببهم، ومن دونهم سوف نكون في خراب".  

وأكد خالد منير أن "الشرطة هي الأمان والحماية في البلد، وكل سنة وهم في حماية الشعب والدولة".  

وقال عادل مازن: "كل ما أريد قوله إننا ننام في بيوتنا بطمأنينة، وذلك لأنهم يحموننا في الخارج، وربنا ينصرهم على كل خائن وظالم".  

فيما قال علي عادل: "اصمدوا واستمروا ولا أحد يقف أمامكم، وأي حد يساعد على خراب لا تتراجعوا واقبضوا عليهم والشعب المصري جميعه معكم".
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