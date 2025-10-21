خوفت من الفضيحة.. اعترافات سيدة تركت رضيعها بمول مصر

تحقق النيابة العامة بأكتوبر مع سيدة متهمة بإلقاء رضيعها داخل حمامات مول مصر بمدينة 6 أكتوبر.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي قالت أنها أنجبت الطفل من علاقة محرمة بعدما تعرفت على شخص في الشارع ونشأت بينهما علاقة محرمة حيث قامت بممارسة الرذيلة معه عدة مرات حتى فوجئت بحملها سفاحا.

وأضافت المتهمة أنها كانت ترتدي ملابس واسعة طوال 9 أشهر لإخفاء الحمل حتى وضعت مولودها ثم قررت التخلص منه خوفا من الفضيحة فتوجهت إلى مول مصر وتركته في الحمام وخرجت عائدة لمنزلها ومرت عدة أيام اعتقدت فيها أن الأمر انتهى حتى فوجئت برجال الشرطة يلقون القبض عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف لغز العثور على طفل رضيع ملقى داخل حمامات مول مصر بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن والدته تخلصت منه بسبب حملها سفاحًا.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا غرفة النجدة بالعثور علي طفل رضيع ملقى داخل دورة المياه في مول مصر، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود طفل رضيع حديث الولادة بكامل ملابسه.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل تخلصت منه بسبب حملها سفاحا وخوفا من الفضيحة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.