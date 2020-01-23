AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ثبات الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-1-2020

الخميس 23/يناير/2020 - 12:24 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 23-1-2020، أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
ثبت سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.46 جنيه للشراء، 17.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، حيث بلغ 20.68 جنيه للشراء، و20.86 جنيه للبيع مقابل 20.54 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.19 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 51.64 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 51.63 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 14 -11-2019

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الجمعة في المركزي والبنوك 15-11-2019

سعر الدولار والريال السعودي في المركزي والبنوك اليوم السبت 16 - 11 - 2019

ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

استقرار الدولار.. أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 9-12-2019

ترشيحاتنا

قبل مواجهة النجم.. محمود الخطيب يحضر مران النادي الأهلي

كان مبتسما.. والدة النقيب أيمن حاتم: نعمة من عند ربنا إنى أكون أم لشهيد.. فيديو

أم تخنق أطفالها الثلاثة وهي تغني لهم تهويدات ما قبل النوم

بعد تصريحاتها المثيرة.. رانيا يوسف تكشف حقيقة تلقيح ابنتها بالخطأ

الجبلاية توقف الحكم المونديالي.. زلزال جهاد جريشة يضرب لجنة الغندور

إحالة قتلة شهيد الشهامة للجنايات بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس