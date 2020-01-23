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رياضة

منتخب الصالات يواصل استعداداته لأمم أفريقيا بالمغرب

الخميس 23/يناير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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يسري غازي
رفع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة الصالات درجة استعداداته خلال تدريباته اليومية بمعسكره الحالى المقام بأحد فنادق مصر الجديدة وهو المعسكر الأخير له استعدادا للسفر إلى المغرب والمشاركة فى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير 2020.

وأعلن الجهاز الفني بقياده هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبا هم: 

المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفي عيد وابراهيم مجدي وعبده الأشول وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبدالله ومحمد منصور ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعماد الفيل.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد يوميا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى والتاكيد على ثقتها التامة فى العناصر المختارة للسفر بالكامل.
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