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محافظات

محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 01:29 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء أركان حرب أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68 والذى يوافق 25 يناير من كل عام ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن حسني رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط واللواء أشرف عبدالله رئيس فرع الأمن العام بوسط الصعيد والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بأسيوط واللواء رأفت الفقي حكمدار أمن أسيوط واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية واللواء هاني عويس مساعد مدير الأمن والعديد من القيادات الأمنية وقيادات المنطقة الجنوبية العسكرية.

حيت تم عزف الموسيقى العسكرية - سلام الشهيد - أعقبها وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيب عرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته. 

ثم قام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بتبادل الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.


كما قدم محافظ أسيوط التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيدًا بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة حيث أنهم يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.
محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
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