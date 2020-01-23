احذر .. فوط المطبخ تتسبب في التسمم الغذائي

ووجد الباحثون أن نوع وعدد البكتيريا الموجودة يختلف باختلاف حجم الأسرة ووجود الأطفال والحالة الاجتماعية والاقتصادية ونوع النظام الغذائي ونوع المنشفة المستخدمة.





تنجذب البكتيريا إلى البيئات الدافئة والرطبة وهذا هو السبب في أن المطبخ هو واحد من أكثر الاماكن المليئة بها في المنزل، بالإضافة إلى ذلك ينتشر التلوث المتقاطع في المطبخ مما يؤدي إلى انتشار الميكروبات وتكاثرها بسهولة.وتشير دراسة جديدة على موقع health line إلى أن مناشف الصحون تعج بالبكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي وغيره من الأمراض التي تنقلها الأغذية.وكشفت الدراسة أيضًا أن هناك المزيد من البكتيريا على المناشف التي استخدمت لأغراض متعددة - مثل أدوات المسح ، وتجفيف اليدين ، ومسح الأسطح ، لذلك يفضل استخدام المناديل الورقية بدل الفوط اة المناشف من القماش.