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رياضة

بعد استقالته.. ماذا قدم رضا عبدالعال مع بلدية المحلة؟

الخميس 23/يناير/2020 - 04:30 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام

تقدّم رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق باستقالته من تدريب فريق بلدية المحلة، بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق خلال المواجهات الأخيرة من دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .


ونعرض لكم نتائج بلدية المحلة مع رضا عبدالعال :

لعب فريق بلدية المحلة تحت قيادة رضا عبدالعال 8 مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 7 أهداف.

فاز رضا عبدالعال في 4 مباريات وخسر 2 أمام فاركو غزل المحلة وصيف المجموعة وألعاب دمنهور وتعادل في 2 أمام فاركو المتصدر وفريق الحمام.


النتائج : 

بيلا 0-1 بلدية المحلة 

بلدية المحلة 1-0 الاوليمبي 

بلدية المحلة 3-2 مالية كفر الزيات 

بلدية المحلة 2-2 الحمام 

غزل المحلة 2-1 بلدية المحلة 

بلدية المحلة 1-0 دكرنس 

فاركو 0-0 بلدية المحلة 

العاب دمنهور 1-0 بلدية المحلة 


ويحتل فريق بلدية المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الأول برصيد  26 نقطة.

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