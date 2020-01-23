بعد استقالته.. ماذا قدم رضا عبدالعال مع بلدية المحلة؟

تقدّم رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق باستقالته من تدريب فريق بلدية المحلة، بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق خلال المواجهات الأخيرة من دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .





ونعرض لكم نتائج بلدية المحلة مع رضا عبدالعال :

لعب فريق بلدية المحلة تحت قيادة رضا عبدالعال 8 مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 7 أهداف.

فاز رضا عبدالعال في 4 مباريات وخسر 2 أمام فاركو غزل المحلة وصيف المجموعة وألعاب دمنهور وتعادل في 2 أمام فاركو المتصدر وفريق الحمام.





النتائج :

بيلا 0-1 بلدية المحلة

بلدية المحلة 1-0 الاوليمبي

بلدية المحلة 3-2 مالية كفر الزيات

بلدية المحلة 2-2 الحمام

غزل المحلة 2-1 بلدية المحلة

بلدية المحلة 1-0 دكرنس

فاركو 0-0 بلدية المحلة

العاب دمنهور 1-0 بلدية المحلة





ويحتل فريق بلدية المحلة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الأول برصيد 26 نقطة.