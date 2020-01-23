طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك إلكترونيا.. تفاصيل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في استاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020.





كان عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، قد أعرب عن سعادته لإقامة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة متابعا: "سعدنا ونفتخر بإقامة السوبر المصري في دولة الإمارات.



وأضاف خلال إلقاء كلمته في فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري في أبوظبي، أن إقامة السوبر المصري بدولة الإمارات دليل على قوة العلاقة بين البلدين معلقا: "نؤكد عمق العلاقة بين مصر والإمارات حكومة وشعبا".



وأضاف خلال إلقاء كلمته في فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصري في أبوظبي، أن إقامة السوبر المصري بدولة الإمارات دليل على قوة العلاقة بين البلدين معلقا: "نؤكد عمق العلاقة بين مصر والإمارات حكومة وشعبا".