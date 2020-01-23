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أخبار العالم

خشية كورونا.. دبي تخضع المسافرين الصينيين للفحص الحراري

الخميس 23/يناير/2020 - 05:05 م
مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطات مطار دبي الدولي، اليوم الخميس، عن خضوع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "فرانس 24"، أوضحت مطارات دبي في بيان، أن الفحص سيجري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار.

من جهتها، قالت حكومة دبي إن أكثر من 3.6 مليون مسافر صيني استخدموا مطار دبي في 2019، مشيرة إلى أن نحو 989 ألف سائح صيني زاروا الإمارة العام الماضي.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصًا. 

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن الفيروس أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن. 

وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية أن السلطات علقت حتى السفر بالحافلات ومترو الأنفاق والعبارات، قائلة إن ليس بمقدور المواطنين مغادرة المدينة دون أسباب خاصة.

كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونج كونج وأستراليا.
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