خشية كورونا.. دبي تخضع المسافرين الصينيين للفحص الحراري

أعلنت سلطات مطار دبي الدولي، اليوم الخميس، عن خضوع المسافرين القادمين على متن رحلات مباشرة من الصين للفحص الحراري، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "فرانس 24"، أوضحت مطارات دبي في بيان، أن الفحص سيجري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة في دبي وفريق المركز الطبي في المطار.





من جهتها، قالت حكومة دبي إن أكثر من 3.6 مليون مسافر صيني استخدموا مطار دبي في 2019، مشيرة إلى أن نحو 989 ألف سائح صيني زاروا الإمارة العام الماضي.





وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 571 شخصًا.





وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن الفيروس أودى بحياة 17 شخصًا حتى الآن.





وأوقفت مدينة ووهان الصينية، التي تعد منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، رحلاتها الخارجية وخدمات السكك الحديدية، حيث تحاول بكين تكثيف جهود احتواء المرض.



