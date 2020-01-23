إحنا مش هانخلص.. نجل الشهيد وائل طاحون يوجه رسالة لـ الإرهاب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم احتفالية وزارة الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ 68 لعيد الشرطة والتى توافق يوم 25 يناير من كل عام.





وخلال الاحتفالية ألقى عاطف وائل طاحون، الطالب بكلية الشرطة ونجل العميد الشهيد وائل طاحون مفتش الأمن العام، كلمه خلال الاحتفالية، قائلا: "قررت الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدي، وهنفضل نحمي بلدنا دائما".





وتعهد عاطف وائل طاحون، بحماية الوطن من براثن الإرهاب وأهل الشر، وقال نجل البطل الشهيد فى كلمة مؤثرة باحتفالية عيد الشرطة: "والدى وزوج أختى قدموا حياتهم فداءً لمصر وأصبحوا بالنسبة لى المثل والقدوة علشان كده أنا أصريت أن أكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال ولما استشهدوا يا أفندم لقيت نظرة الناس كلها فخر واعتزاز بيهم وده أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق علشان أكون امتداد للأبطال فى تحمل مسؤولية أمن مصر ..ولما دخلت الكلية أنا شفت التحدى والإصرار فى عيون كل زمايلى الطلبة لمكافحة الإرهاب وأهل الشر".



وأضاف نجل الشهيد: عاوز أقول للإرهاب واللى واقف وراه إحنا مش هنخلص وهنفضل نحمى بلدنا وبعاهد سيادتك يا أفندم وكل المصريين بتقديم نفسى أنا وكل زمايلى لحماية وطننا وشعبنا العظيم ودايما تحيا مصر وتعيش يا زعيم تحيي مصر".

