نجم مسرح مصر بإطلالة شتوية فى شوارع ليفربول

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس نجم مسرح مصر، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر أوس أوس في الصورة باطلالة شتوية فى شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية، خلال قضاء اجازته،و نالت اعجاب متابعيه.





ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني.





مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.





وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.





يذكر أن احدث أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.



