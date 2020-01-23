AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجم مسرح مصر بإطلالة شتوية فى شوارع ليفربول

الخميس 23/يناير/2020 - 06:06 م
أوس أوس
أوس أوس
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس نجم مسرح مصر، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أوس أوس في الصورة باطلالة شتوية فى شوارع مدينة ليفربول الإنجليزية، خلال قضاء اجازته،و نالت اعجاب متابعيه.

ويستعد أوس أوس لمسلسله الجديد «روحين في زكيبة» والذي يشارك في بطولته مع الفنان حمدي الميرغني. 

مسلسل روحين في زكيبة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

وكان من المقرّر تقديم المسلسل فى رمضان الماضى، لكن تم تأجيله وعاد الفريق للعمل من جديد لعرضه في أقرب موسم تليفزيوني.

يذكر أن احدث أعمال "أوس أوس" مسلسل بعنوان "هوجان" تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.

View this post on Instagram

❤️

A post shared by Mohammed Usama Osos (@osossssssss) on

نجم مسرح مصر بإطلالة شتوية فى شوارع ليفربول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشهد ساخر من مسرح مصر.. مصطفى بسيط يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

جان الجيل.. ويزو توجه رسالة لـ اوس اوس في عيد ميلادة.. شاهد

كل لحظة وانت نجم: أشرف زكي يهنئ اوس اوس بعيد ميلاده.. شاهد

شاهد .. اوس اوس يقضي إجازة رأس السنة مع زوجته فى ليفربول

شاهد .. محمد صلاح مع نجم مسرح مصر وزوجته

قبل روحين في زكيبة.. نجم مسرح مصر يقضى إجازته فى انجلترا| شاهد

ترشيحاتنا

بـ 5 جنيهات تخلصى من الكوليسترول بدون أدوية

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

رسمياً.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

روحي مقبرة.. آخر ما كتبه الراحل محمد حسن قبل وفاته

هل يجوز صلاة المنفرد بدون إقامة

بالأسماء .. قائمة الزمالك النارية في مواجهة مازيمبي الكونغولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند وإشاعة خطوبتها.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين