كلمة السر شوربة.. الكشف عن مصدر انتقال فيروس كورونا القاتل إلى الإنسان

نقلت صحيفة "ديلي ستار" عن باحثين قولهم إن سبب انتشار فيروس كورونا الجديد من الحيوانات إلى البشر، تم عن طريق تناول شوربة الخفافيش في الصين.





ووفقا للصحيفة فإن تم التوصل إلى حمل الخفافيش للفيروس، وهو ما تسبب في نقله إلى الإنسان، بسبب تناول بعض الصينيين لشوربة الخفافيش.





وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لمواطنين من الصين كانوا يتناولون حساء شوربة الخفاش على نطاق واسع في الصين.





فيما ظهر شريط فيديو لأحد سكان مدينة ووهان الصينية، منبع هذا الفيروس ، وهو يحمل خفاش ميت يبتسم في الكاميرا قبل تناوله.





وفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السلطات الصحية فرضت الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان، المدينة التي تفشى فيها وباء كورونا أولًا في الصين.





وتقرر إلغاء مسابقة الملاكمة في الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التي كان مقررا إقامتها في شهر فبراير القادم وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد في الأراضي الصينية.





وقال منظمو المسابقة أنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة ونقلها من مدينة "ووهان" بوسط الصين من أجل حماية صحة المشاركين والحاضرين لفعالياتها حيث تعتبر "ووهان" بؤرة الفيروس الذي يؤدى لأعراض تشبه الالتهاب الرئوي.





ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن مكان جديد يستضيف المنافسات مع تحديد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن.