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أخبار العالم

البنتاجون يعتزم نشر منظومات باتريوت في العراق لهذا السبب

الخميس 23/يناير/2020 - 06:31 م
منظومات باترويت
منظومات باترويت
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شيماء مصطفى
ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تنشر منظومات مضادة للصواريخ من نوع "باتريوت" في العراق، بعد الهجوم الإيراني الأخير على قاعدتين عسكريتين.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر لها في البنتاجون، أن الهدف من نشر منظومات "باتريوت" المحتمل في القاعدة هو حماية العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك، خاصة أن هجوم طهران الأخير لم يعترضه العسكريون بسبب عدم وجود مضادات للصواريخ.

وأوضح مسؤولون في البنتاجون، أن القصف الإيراني كان يُنظر إليه كحدث "ضعيف الاحتمال"، ولم يتم نشر منظومات "باتريوت" في القاعدتين العراقيتين المذكورتين بهذا السبب.

وكانت إيران أطلقت حوالي 15 صاروخا على قاعدتين في العراق تستضيفان عسكريين أمريكيين، في 8 يناير، ثارًا لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي استهدفته غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي. 
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