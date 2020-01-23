سعرها يصل لـ 4 جنيهات.. زحام شديد بجناح بيع هيئة الكتاب والأسعار السبب

شهد جناح البيع الخاص بالهيئة العامة للكتاب إقبالا كبيرا من قبل جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 ، حيث أكتظ الجناح بجمهور المعرض الذى حرص على اقتناء مجموعات كبيرة من الكتب التى يتم عرضها داخل الجناح وذلك بسبب انخفاض اسعار الكتب المعروضة داخل الجناح بما لا يوازى اى تخفيضات تقدمها اجنحة أخرى .

وقال محمد حسن طالب جامعى من جمهور المعرض انه وجد كل ما يبحث عنه داخل جناح هيئة الكتاب وعلى رأسها السعر خاصة ان هناك كتبا يصل سعرها إلى 4 جنيهات و3 جنيهات فقط وهو الامر الذى لا يمكن ان تجده فى جناح اى دار نشر أخرى .

ومن جانبها قالت شيماء مزيد طالبة من جمهور المعرض أن أفضل ما يقدمه جناح الهيئة العامة للكتاب والسبب الرئيسى وراء الازدحام الشديد هو توافر الاعمال الروائية سواء من الأدب المصرى أو الأدب العالمى بأسعار فى المتناول بعكس ما تقدمه دور النشر الأخرى .

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان، شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.