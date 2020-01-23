AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تدشين أول علامة تجارية مصرية دولية فاشون 180.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 07:20 م
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
Advertisements
محمد صبيح
كشفت أكبر 11 شركات مصرية، متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، ومنتجات الأقمشة، أكبر تحالف لاتحاد  لتصنيع وتجارة الأقمشة، باستثمارات 5 مليارات جنيه، تحت علامة تجارية موحدة  فاشون 180.

وبحسب تصريحات أحمد سماقية، رئيس التحالف والعضو المنتدب لمجموعة سماقية إخوان "إمبراطور" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الأقمشة، فإن التحالف سيضم شركات إمبراطور وهوبي, جونيور, فانيليا, كول, ميلك, دعدوش, لو بيبي, بوريل, ماركو لوري, ميلون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان للاعلان عن تفاصيل هذا التحالف 

سماقية، أوضح  أن أبحاث الأسواق المحلية والعالمية أكدت أن عام 2020، هو عام الكيانات الكبرى والإندمجات على المستوى الاستثماري، وهو ما دمع الشركات العشرة إلى التفكير في تكوين إتحاد يكون علامة مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بإسم الصناعة المصرية

وأوضح  أن الشركات الـ11،  عملت على التحول في الفكر من الصراع والتنافس للاتحاد، بزاوية 180  ومن هنا جاءت فكرة فاشون 180، حيث ستعمل كل الشركات تحت علامة فاشون 180.

وأكد العضو المنتدب لمجموعة الإمبراطور، أن أهداف الكيان الجديد تتلخص في صد أية محاولات لاغراق السوق المحلية والحد من المخاطر، مضيفًا أن التحالف أخذ على عاتقه مهمة إختراق أسواق دولية لم يكن بالإمكان دخولها  بكيان منفرد من نخلال عمليات التصدير وإنشاء ميجا ستورز باسم الكيا

وتابع أن أبرز إهتمامات الإتحاد الجديد تتلخص في تدعيم التنافسية وليس إنعدام التنافسية ووجود نظام إقتصادي قوي وفعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في مجال صناعة مستلزمات الانتاج والصناعات الخدمية عالية الجودة من خلال استيعاب الكيان لهذه المنتجات.

وشدد سماقية على أهمية النهوض بالمنتج المصري في السوق المحلي والأسواق العالمية لأن صناعة الغزل والنسيج في مصر يجب أن تستعيد مكانتها العالمية من خلال الاعتماد بشكل أساي على القطن المصري.

وتابع سماقية أنه من المرتقب رفع الاستثمارات لنحو 10 مليار جنيه خلال خطة استثمارية في الـ 5 سنوات القادمة، بالإضافة إلى أن المجموعة لديها أصول بدأت بالفعل في تشغيلها، وأصول أخرى يجري تنفيذها.

سماقية أكد أن عدد العمالة في المجموعة يصل لـ 15 ألف عامل وسيتم زيادتهم حسب التحديثات التي ستضاف للمجموعة، موضحًا أن المجموعة تنستهدف قدرة إنتاجية 50 مليون قطعة سنويًا، وهو ما دفعها لتدشين منافذ بيع 350 منفذ على مستوى الجمهورية وتسعى المجموعة لزيادتها، بالإضافة إلى عملنا شبكة تضم 10  ألاف تاجر وشركات على مستوى الجمهورية، تستهدف مخاطبة 10 ملايين مستهلك، كما أنها متواجده في 50 دولة على مستوى العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير البترول: تحول مصر لمركز إقليمي عامل جذب للشركات العالمية

فود أفريكا وباك بروسيس يناقشان قطاع التمور في أفريقيا.. تفاصيل

"الاتحاد العربي لمنتجي التمور": مصر تستحوذ على 5% من حجم تجارة التمور عالميا

4 وزراء يجتمعون لمتابعة استراتيجية المركبات الكهربائية في مصر

10 شركات بقطاع صناعة الملابس يدشنون يلا نصنع في مصر

ترشيحاتنا

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

بـ شعر منكوش.. دانا حمدان تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

شفاء بنسبة 99%.. أستاذ جراحة يوضح أفضل علاج لـ دوالي الساقين

سيشن ميك اب.. صدى البلد يهدي ضحية التنمر جلسة تصوير .. شاهد

تاكيس جونيس: شرط وحيد لعودة ثنائي دجلة أمام الزمالك في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يكتشف وجود قبر يحمل اسمه والسبب زوجته السابقة.. تفاصيل

بعد أزمة زوجها في قضية القتل.. نانسي عجرم تثير الجدل بـ الأحمر

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها