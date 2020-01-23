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برلمان

هيئة مجهولة.. تحرك برلماني ضد واقعة استغلال الأطفال في جمع التبرعات

الخميس 23/يناير/2020 - 08:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان

أكدت مرفت الشرقاوي عضو مجلس النواب، أنها قدمت طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن وجود هيئة غير مرخصة تلقب نفسها بهيئة إنقاذ الطفولة، تجمع تبرعات بالمخالفة للقانون في محافظة المنيا.



وقالت مرفت الشرقاوي لـ"صدى البلد"، إن هذه الهيئة المجهولة تقوم بعمل زيارات مستمرة لعدد كبير من المدارس بالمحافظة لتصوير الأطفال وإقناع أولياء الأمور بالموافقة علي جمع تبرعات باسم هؤلاء الأطفال.


ووجهت النائبة عدة تساؤلات لوزارة التربية والتعليم بشأن هل هناك بروتوكول تعاون بين هذه الهيئة وبين الوزارة كما تزعم؟ وهل هذه الهيئة مرخصة من عدمه؟ وأين تذهب هذه التبرعات بعد جمعها؟


كما أكدت النائبة أنه بحسب قانون الطفل الذي تم الموافقة عليه من جانب البرلمان فإن أي تصوير الطفل واستغلاله في جمع تبرعات أو في أمر من هذه الأمور مخالف للقانون ويعاقب من يقوم بهذه التصرفات.


وأوضحت النائبة أنها قدمت طلب الإحاطة لرئيس البرلمان لكي يتم توجيهه إلى وزير التربية والتعليم والجهات المسئولة، للتحقيق في الأمر والخروج بحلول جذرية له.

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