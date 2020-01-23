سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور





والتقطت عدسات المصورين صورا مقربة لكيت ميدلتون، ظهرت فيها ترتدي قلادة ذهبية جديدة ترتديها لأول مرة، لكن كان هنا سر وراء هذه القلادة الجديدة.





نشر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور مقربة لقلادة كيت ميدلتون، حيث أتضح أنها محفور عليها 3 حروف من أسماء أبنائها الثلاثة، G, C, L ، وهي الأحرف الأولى لأسماء أطفالها جورج و تشارلوت و لويس .





وبحسب ديلي ميل، فأقتنت كيت ميدلتون من دانييلا دريب، ووصل سعرها 1070 جنيها إسترلينيا .

تألقت الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج خلال زيارتها لأحد مراكز الأطفال في لندن، حيث ظهرت بإطلالة راقية وأنيقة وارتدت معطفا باللون البيج طويل ومزين بأزرار كبيرة على الجانبين، فهو الأستايل المفضل لكيت ميدلتون .