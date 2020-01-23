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أخبار العالم

نتنياهو في ذكرى الهولوكوست : هؤلاء هم النازيون الجدد

الخميس 23/يناير/2020 - 09:02 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران أكبر نظام معاد للسامية على وجه الأرض، واصفًا إياها بالنازيين الجدد.

جاء ذلك خلال كلمته أمام زعماء العالم المجتمعين في إسرائيل لإحياء الذكرى الـ75 لما يسمي بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست، وتحرير معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكد نتنياهو: "لن يكون هناك محرقة جديدة لكن هناك نازيين جددا"، معربًا عن أسفه لعدم وجود موقف موحد وحازم ضد النظام الإيراني الذي وصفه بالأكثر معاداة للسامية على هذا الكوكب، لافتًا إلى أنه نظام يسعى إلى تطوير أسلحة نووية وإبادة بلده.

ودعا جميع الحكومات للانضمام إلى جهود مواجهة إيران، موجهًا الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، على "مواجهتهما طغاة طهران الذين يستعبدون شعبهم ويهددون السلام والأمن في العالم أجمع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وصلوا إلى إسرائيل لحضور الفعالية، وإلقاء كلمات بها.
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