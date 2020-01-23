ولفرهامبتون ضد ليفربول.. الريدز يتقدم بعد مرور 7 دقائق

تمكن جوردان هيندرسون من منح فريقه ليفربول التقدم بعد مرور 7 دقائق أمام مضيفه ولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





الهدف الأول جاء من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء علي القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.





ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب، منذ 30 عاما.





ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالها في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1 - 1، في الدور الأول.



