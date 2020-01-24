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الطب الوقائي بالصحة: الوزارة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة فيروس "كورونا".. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:13 ص
رئيس قطاع الطب الوقائي
رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة
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محمود محسن

أكد دكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ان منظمة الصحة العالمية قد أكدت على انه هناك 575 حالة مصابة بفيروس كورونا وبلغ عدد حالات الوفاة 17 حالة حتى الأن  مؤكدا إن أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية، بخصوص تهديدات فيروس كورونا كان في السابع من يناير الجارى.

وأضاف علاء عيد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن وزارة الصحة والسكان رفعت درجة الاستعدادات لـ القصوى بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية لمواجهة شبح فيروس كورونا.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن وزارة الصحة قامت برفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ لمنع دخول المرض، وتم إعدادخطة عمل للتعامل مع المخاطر المحتملة والاكتشاف المبكر للفيروس، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التي أعدت استعداداتها لمواجهة فيروس كورونا. 

وأشار  أنه يتم عمل فرز صحي ومناظرة الركاب القادمين سواء عبر الموانئ البحرية أو البرية والجوية أيضا، فضلا عن تشديد الاجراءات على شحنات البضائع وتطهير وسيلة النقل المشتبه بها نقل العدوي.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالات إصابة داخل مصر، موضحا أنه في حالات الاشتباه في أحد الركاب الوافدين يتم فحصه على الفور داخل العيادات وتحويله إلى مستشفيات الحميات لإجراءات الفحوصات الطبية اللازمة حياله.

 

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