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رخاوة العظام وقلة التركيز.. تعرف على مخاطر الإفراط فى تناول الفيتامينات

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:31 ص
اضرار تناول الفيتامينات
اضرار تناول الفيتامينات
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نهى هجرس
تعد المكملات الغذائية، أو الفيتامينات من أهم المصادر التى تحافظ على صحة الجسم، ولكن الكثير من الأشخاص يتناولونها دون إرشادات الطبيب، وبهذه الطريقة يمكن أن تتسبب الجرعات الزائدة والمختلفة لها فى مشاكل صحية.

ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أهم الآثار الجانبية للإفراط فى تناول الفيتامينات وهى:-

- يمكن أن يسبب التناول الزائد للفيتامينات مشاكل فى الأعصاب والشعور بالتنميل والوخز
- تؤدى إلى ضعف التركيز بشكل كبير، وقلة النوم
- يمكن أن يؤدى التناول الزائد إلى الشعور بالانزعاج والتوتر
- قد يؤدى التناول الزائد من الفيتامينات القوية إلى تلف دائم فى الأعصاب

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- يؤدى التناول الزائد إلى رخاوة العظام وتلف الأنسجة
- تتأثر معدة الكثير من الأشخاص بسبب التناول المفرط للفيتامينات
- تساقط الشعر، واضطرابات فى الجهاز الهضمى عند التناول الزائد للفيتامينات
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