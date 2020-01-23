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أسباب انخفاض أسعار السيارات مع بداية 2020.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:20 م
اسعار السيارات
اسعار السيارات
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هاني حسين
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إننا طبقنا 3 شرائح لاتفاقية الشراكة الأوروبية وتم تخفيض أسعار السيارات في 2019.

وأضاف  أسامة ابو المجد  في حواره  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"   مع بداية عام 2020 لدينا اتفاقية الشراكة المصرية التركية وانخفاض الأسعار شمل وهم سيارة تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان".

وتابع أسامة أبو المجد:"  انخفاض اسعار السيارات يكون له 3 أسباب وهو الاتفاقيات الدولية وتحرك اسعار الدولار، والتنافسية".

وأكمل اسامة ابو المجد:"  التحرك البسيط في أسعار الدولار  لا يؤثر بشكل كبير في الأسعار"، مضيفا:"  في النصف الثاني من 2019 رأينا عروض السيارات ثم تحولت إلى تغيير في قائمة الأسعار بعد تثبيت سعر الدولار".

ولفت أسامة ابو المجد:"  انخفاض مستمر مع بداية عام 2020 بسبب  الاتفاقية الدولية للشراكة المصرية التركية وتحرك سعر الدولار، والنزول التنافسي في الأسعار".

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