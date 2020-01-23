أسباب انخفاض أسعار السيارات مع بداية 2020.. فيديو

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إننا طبقنا 3 شرائح لاتفاقية الشراكة الأوروبية وتم تخفيض أسعار السيارات في 2019.





وأضاف أسامة ابو المجد في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" مع بداية عام 2020 لدينا اتفاقية الشراكة المصرية التركية وانخفاض الأسعار شمل وهم سيارة تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان".





وتابع أسامة أبو المجد:" انخفاض اسعار السيارات يكون له 3 أسباب وهو الاتفاقيات الدولية وتحرك اسعار الدولار، والتنافسية".





وأكمل اسامة ابو المجد:" التحرك البسيط في أسعار الدولار لا يؤثر بشكل كبير في الأسعار"، مضيفا:" في النصف الثاني من 2019 رأينا عروض السيارات ثم تحولت إلى تغيير في قائمة الأسعار بعد تثبيت سعر الدولار".





ولفت أسامة ابو المجد:" انخفاض مستمر مع بداية عام 2020 بسبب الاتفاقية الدولية للشراكة المصرية التركية وتحرك سعر الدولار، والنزول التنافسي في الأسعار".



