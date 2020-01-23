اخبار الرياضة.. الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة لـ الاحمر

- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.
- وجه مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي، اليوم الخميس، رسالة غامضة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.
- يواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التألق مع فريقه على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وكان آخرها قيادة الريدز لهزيمة مانشستر يونايتد على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.
- نجحت إدارة أستون فيلا الإنجليزي في الحصول على توقيع لوي باري مهاجم فريق برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
- أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي اليوم الخميس، غياب لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي رسميًا عن مواجهة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.