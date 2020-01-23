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رياضة

اخبار الرياضة.. الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة لـ الاحمر

الخميس 23/يناير/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، عددا من أخبار الرياضة والأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.


- وجه مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي، اليوم الخميس، رسالة غامضة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.


- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.


- يواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التألق مع فريقه على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وكان آخرها قيادة الريدز لهزيمة مانشستر يونايتد على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.


- نجحت إدارة أستون فيلا الإنجليزي في الحصول على توقيع لوي باري مهاجم فريق برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


- أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي اليوم الخميس، غياب لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي رسميًا عن مواجهة نظيره النادي الأهلي، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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