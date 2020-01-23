اخبار الرياضة.. الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. مؤمن زكريا يوجه رسالة صادمة لـ الاحمر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، عددا من أخبار الرياضة والأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :









- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.









- وجه مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي، اليوم الخميس، رسالة غامضة على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.









- قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.









- يواصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، التألق مع فريقه على مستوى الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وكان آخرها قيادة الريدز لهزيمة مانشستر يونايتد على ملعب "الأنفيلد" بهدفين دون رد.









- نجحت إدارة أستون فيلا الإنجليزي في الحصول على توقيع لوي باري مهاجم فريق برشلونة الإسباني تحت 19 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.







