إيهاب الكومي يكشف أسباب رحيل رضا عبدالعال عن بلدية المحلة.. فيديو





وقال إيهاب الكومي في برنامجه ملعب البلد على قناة صدى البلد:" تم التعاقد مع رمضان السيد خلفًا لرضا عبدالعال ، الحقيقة أنه كانت هناك خلافات كبيرة بين رضا عبدالعال وجماهير نادي بلدية المحلة، آخرها كانت في مباراة البلدية ودمنهور والتي خسرها البلدية ، وحدثت مهاترات لفظية بين رضا عبدالعال والجماهير."





وأضاف : " جماهير بلدية المحلة كانت مستاءة من عدم السماح لرضا عبدالعال لهم بمتابعة التدريبات ، لذا تبادل الطرفان السباب ، والجماهير كانت غاضبة للغاية ، لذا فضل كابتن رضا الابتعاد عن النادي والرحيل.





يذكر أن كابتن رضا عبدالعال قد أعلن رحيله عن نادي بلدية المحلة ، تم تعيين كابتن رمضان السيد بدلًا منه.

كشف الإعلامي إيهاب الكومي ، اليوم الخميس ، عن أسباب رحيل كابتن رضا عبد العال عن تدريب نادي بلدية المحلة.