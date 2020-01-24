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رياضة

إيهاب الكومي يكشف أسباب رحيل رضا عبدالعال عن بلدية المحلة.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الإعلامي إيهاب الكومي ، اليوم الخميس ، عن أسباب رحيل كابتن رضا عبد العال عن تدريب نادي بلدية المحلة.

وقال إيهاب الكومي في برنامجه ملعب البلد على قناة صدى البلد:" تم التعاقد مع رمضان السيد خلفًا لرضا عبدالعال ، الحقيقة أنه كانت هناك خلافات كبيرة بين رضا عبدالعال وجماهير نادي بلدية المحلة، آخرها كانت في مباراة البلدية ودمنهور والتي خسرها البلدية ، وحدثت مهاترات لفظية بين رضا عبدالعال والجماهير."

وأضاف : " جماهير بلدية المحلة كانت مستاءة من عدم السماح لرضا عبدالعال لهم بمتابعة التدريبات ، لذا تبادل الطرفان السباب ، والجماهير كانت غاضبة للغاية ، لذا فضل كابتن رضا الابتعاد عن النادي والرحيل.

يذكر أن كابتن رضا عبدالعال قد أعلن رحيله عن نادي بلدية المحلة ، تم تعيين كابتن رمضان السيد بدلًا منه.
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