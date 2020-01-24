AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الحفيظ يوضح سبب غياب نيدفيد الطويل.. وموقف رمضان صبحي من مباراة النجم.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:21 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
محمد رشاد
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم وجود أي أزمات في خوض الفريق الأحمر مباراة الهلال السوداني على ملعب الأخير ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجه الأهلي والهلال السوداني يوم 1 من فبراير المقبل، في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: " لا توجد أزمات بإقامة مباراة الهلال بدوري أبطال أفريقيا في أم درمان ، في مباراة النجم شبه مستحيل أن يشارك رمضان صبحي، ولكن بنسبة 95% سيكون موجودا في مباراة الهلال".

وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "كريم نيدفيد مر بأمرين، التعجل في التأهيل بألمانيا نتج عنه تدخل جراحي جديد، وآخر تقرير كان فيه أن اللاعب سيعود خلال أسبوعين، أما محمد محمود بإرادته وعزيمته سيكون قادرا على العودة في آخر الموسم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أسباب وراء خسارة الأهلي أمام النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

نجم تونس: رمضان صبحى سقط فى فخ النجم الساحلي

كواليس خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب مباراة الهلال السوداني.. فيديو

شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني من إقامتها في الخرطوم

عبد الحفيظ: لا بديل عن الفوز أمام النجم.. ونثق في قدرات لاعبي الأهلي

الصفقة البديلة بعد هروب النقاز.. رسالة من طفل لشيكابالا.. موعد مباراة الأهلي والهلال.. في الكورة مع ملك.. فيديو

ترشيحاتنا

لقطة تحبس الأنفاس.. ثعبان يفترس سحلية عملاقة.. شاهد

شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

تقييم محمد صلاح بعد الفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

سيد عبد الحفيظ يصدم جماهير الأهلي ويعلن موعد انتهاء عقد فايلر

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 5 مناطق بالجمهورية ورياح شديدة

اللواء فؤاد علام يروي اللحظات الأخيرة في حياة سيد قطب قبل إعدامه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل