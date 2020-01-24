عبد الحفيظ يوضح سبب غياب نيدفيد الطويل.. وموقف رمضان صبحي من مباراة النجم.. فيديو

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم وجود أي أزمات في خوض الفريق الأحمر مباراة الهلال السوداني على ملعب الأخير ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.





ويتواجه الأهلي والهلال السوداني يوم 1 من فبراير المقبل، في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: " لا توجد أزمات بإقامة مباراة الهلال بدوري أبطال أفريقيا في أم درمان ، في مباراة النجم شبه مستحيل أن يشارك رمضان صبحي، ولكن بنسبة 95% سيكون موجودا في مباراة الهلال".





وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "كريم نيدفيد مر بأمرين، التعجل في التأهيل بألمانيا نتج عنه تدخل جراحي جديد، وآخر تقرير كان فيه أن اللاعب سيعود خلال أسبوعين، أما محمد محمود بإرادته وعزيمته سيكون قادرا على العودة في آخر الموسم".



