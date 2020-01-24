مصيلحي يدرس التصورات النهائية لاستكمال فرع سموحة

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى اجتماعا مساء أمس مع كلا من اللواء مختار حسين والعميد أشرف المردانى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحه والدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية والمستشار الهندسي للنادى والمحاسب حازم الرجال أمين صندوق النادى وجاسر شمس المدير التنفيذى للنادى لدراسة استكمال المرحلة الثانية لفرع النادى سموحة .





واطلع المجتمعون خلال الاجتماع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمنشآت المزمع إنشاؤها على مسطح ٨,٥ فدان ليصبح إجمالى مسطح فرع سموحه ١٣,٥ فدان وتم وضع التصورات النهائية للمشروع .





ومن المقرر أن يعقد رئيس نادى الإتحاد السكندرى اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لعرض المشروع واستخراج الموافقة على تنفيذه.