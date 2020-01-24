هنفطر إيه النهاردة؟ فول بالخلطة اللبنانية مع البطاطس البانيه

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن نحرص على تناولها بشكل صحى وسليم لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول بالخلطة اللبنانية مع البطاطس البانية

المقادير لعمل الفول بالخلطة اللبنانية:-

- 2 كوب فول مدمس

- نصف كوب زيت زيتون

- ربع كوب عصير ليمون

- 1 حبة بصل مقطع

- 1 حبة طماطم مقطعة

- 3 ملعقة كبيرة بقدونس

- ملح

- كمون

- سماق





خطوات التحضير:-

- يوضع الفول فى مقلاة ساخنة على النار

- يرفع من على النار، ويضاف إليه البصل والطماطم والبقدونس والزيت وعصير الليمون، ويخلط جيدًا

- يتبل بالملح والليمون والكمون والسماق، ويقلب مرة أخرى جيدًا

- يوضع في الطبق، ويقدم ساخن مع الخبز اللبنانى والمخلل.





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- بيض

- بقسماط





خطوات التحضير:-



