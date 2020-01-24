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فن

محمد أنور يوجه رسالة لفريق عمل فيلم لص بغداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:52 ص
لص بغداد
لص بغداد
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مصطفى كرم
هنأ الفنان محمد انور طاقم عمل فيلم لص بغداد بعد نجاح الباهر في اول ايام عرضه بدور السينما.

وغرد انور عبر تويتر قائلا "‏مبروك لاخويا وصاحبي محمد امام مجهود واضح وشغل كبير مبذول عشان تقدم حاجه محترمه للناس واخويا وحبيبي وعشرة العمر محمد عبدالرحمن كوميديان المفضل بالنسبالي". 

واضاف: "و أخيرا  ياسمين رئيس و امينه خليل و المخرج الجامد قوي احمد خالد مبروووووك يا رجاله الف مبروك يا رجاله".

يذكر أن عُرض فيلم "لص بغداد" مؤخرًا في السينمات، وقد حقق نجاح كبير في أول أيام عرضه، ونافس بقوة الأفلام المتواجدة في دور عرض السينما.

"لص بغداد" بطولة كل من محمد عادل إمام، وياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
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