روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

حذرت السلطات الروسية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.





ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن بيان أصدرته الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، قوله: "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي تم رصده لأول مرة في مدينة ووهان الصينية".





وأعلنت الصين، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.





ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".



