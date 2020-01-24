AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
حذرت السلطات الروسية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري للصين والحذر لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي أعلنت السلطات الصينية ظهوره في البلاد.

ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن بيان أصدرته الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، قوله: "ننصح السياح من روسيا بتوخي الحذر في الصين بسبب فيروس كورونا الجديد، الذي تم رصده لأول مرة في مدينة ووهان الصينية".

وأعلنت الصين، اليوم، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن ظهور نوع جديد من فيروس (كورونا) وسط البلاد

بعد الصين وكوريا الجنوبية..دولة جديدة تعلن أول حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس الغامض

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

الشرطة أمامك والموت خلفك.. الصين تحاصر مواطنيها بمدينة وباء كورونا

كورونا يهدد العالم.. وفاة 17 حالة وإصابة المئات.. ظهر في الولايات المتحدة.. وانهيار البورصة الآسيوية بسبب الخوف

الصين: ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 571 شخصا

ترشيحاتنا

الأهلى يعلن نفاد تذاكر موقعة النجم الساحلى بعد طرحها بـ45 دقيقة

قنبلة داخل طائرة بمطار سوهاج.. شاهد تجربة طوارئ على المهبط

محسن الكيك من مسببات السرطان.. تعرفى على البديل الصحى

قرار عاجل من النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة

شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

فيرمينو يسجل الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون قبل 5 دقائق من صافرة النهاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشكيكا في وطنيته.. غضب كبير في السعودية ضد زوج مذيعة قناة العربية

في صراع شرس.. ديك يقتل صاحبه بضربة مخلب

15 معلومة عن ميجان ماركل قبل لقائها بالأمير هاري.. مدافعة عن حقوق المرأة وهذا هو اسمها الحقيقي